Aos 72 anos, Maha Vajiralongkorn, conhecido como Rama X, ocupa o posto de monarca mais rico do planeta. À frente da Coroa da Tailândia desde 2016, ele herdou parte significativa da fortuna após a morte do pai, Bhumibol Adulyadej, e ampliou o patrimônio.

Com uma fortuna estimada em mais de US$ 43 bilhões (cerca de R$ 238 bilhões), o rei concentra um portfólio que inclui milhares de imóveis, participações em empresas e ativos de alto padrão. Só em Bangkok, são mais de 17 mil propriedades. A lista de bens ainda reúne dezenas de aeronaves privadas, centenas de carros de luxo e embarcações cerimoniais utilizadas em eventos oficiais.

Negócios e influência

Desde que assumiu o trono, Rama X reorganizou a administração dos bens reais, passando a exercer controle mais direto sobre investimentos e participações corporativas. O portfólio envolve setores como energia, telecomunicações e infraestrutura, o que reforça sua influência na economia tailandesa.

Na política, embora mantenha posição neutra, o peso econômico da monarquia faz do rei uma figura central no equilíbrio institucional do país.

O brasileiro no topo da lista

Quando olhamos para o Brasil, vemos que o homem mais rico do país não fica atrás do rei mais rico do mundo. Aos 43 anos, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, hoje controlado pela Meta, acumula patrimônio estimado em cerca de R$ 227 bilhões.

A valorização das ações da companhia, impulsionada por investimentos em inteligência artificial, elevou ainda mais sua fortuna nos últimos anos. Morando em Singapura desde 2012, Saverin mantém perfil discreto e comanda a B Capital, gestora voltada a startups de tecnologia.

Entre realeza e tecnologia, algumas das maiores fortunas do planeta mostram origens distintas, mas cifras igualmente impressionantes.