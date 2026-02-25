O empresário e apresentador Roberto Justus é figura tradicional no mundo dos negócios e da televisão brasileira, com carreira marcada por atuação no mercado publicitário e na mídia. Aos 70 anos, Justus acumula um patrimônio estimado em cerca de R$ 1 bilhão, segundo perfis de celebridades e veículos especializados.

Parte dessa riqueza se reflete em seu estilo de vida: Justus mantém uma vasta propriedade rural no interior de São Paulo, com cerca de 104 hectares, piscina de borda infinita, lago com jet ski, cinema privativo e áreas de lazer comparáveis às de um clube de campo — um refúgio familiar citado com frequência nas redes sociais por ele e pela esposa, a influenciadora Ana Paula Siebert.

Em contraste com essa fortuna já significativa, o empresário João Adibe, presidente da farmacêutica Cimed, surge em outra escala do ranking de grandes fortunas do país. Aos 53 anos, Adibe construiu uma trajetória empresarial que o colocou entre os nomes mais ricos do Brasil, com patrimônio avaliado em cerca de R$ 5,2 bilhões, segundo rankings como o divulgado pela Forbes.

A diferença entre os dois bilionários também se manifesta em como seus investimentos têm gerado impacto público: enquanto Justus é associado a empreendimentos e ao seu legado midiático, Adibe ganhou destaque recentemente não só pela magnitude de sua fortuna, mas também por polêmicas envolvendo obras de sua mansão em um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, o Jardins.

Império farmacêutico impulsionou crescimento bilionário

A fortuna de João Adibe tem origem no setor farmacêutico. Ele é presidente da Cimed, uma das maiores indústrias de medicamentos do Brasil, fundada por seu pai e transformada sob sua gestão em um grupo de alcance nacional. A empresa expandiu sua atuação principalmente no mercado de genéricos, medicamentos isentos de prescrição e produtos de consumo.

Ao longo dos anos, Adibe apostou em estratégias agressivas de distribuição, marketing e ampliação do portfólio, o que impulsionou o faturamento da companhia e elevou seu patrimônio a cifras bilionárias. O crescimento acelerado da Cimed, aliado à profissionalização da gestão e à expansão industrial, foi determinante para colocar o empresário entre os nomes mais ricos do Brasil.