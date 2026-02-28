Em muitas cidades brasileiras, 80 km/h é a velocidade máxima permitida em diversas avenidas e rodovias. No entanto, dentro de alguns dos prédios mais altos do planeta, esse número ganha outro significado. Há elevadores que se aproximam desse ritmo durante a subida, transformando um simples trajeto vertical em uma experiência de alta performance.

Um ranking divulgado em 2018 pelo Council on Tall Buildings and Urban Habitat revelou quais são os elevadores mais rápidos do mundo. O levantamento chamou atenção não apenas pelos números, mas pela engenharia envolvida para garantir segurança e conforto em velocidades tão elevadas.

China concentra os maiores recordes

O edifício que lidera a lista é a Shanghai Tower. No arranha-céu chinês, o elevador alcança 73,8 km/h e percorre um fosso de 578,5 metros. O deslocamento até o 119º andar dura menos de um minuto.

Também na China, o Guangzhou CTF Finance Centre aparece logo atrás. O equipamento chega a 72 km/h em um percurso vertical superior a 500 metros.

Em Taiwan, o Taipei 101 ocupa a terceira posição. Ali, a velocidade registrada é de 60,5 km/h, em um prédio com mais de 500 metros de altura útil para o elevador.

Outros destaques da lista incluem o Landmark Tower, em Yokohama, no Japão, com 45 km/h, e o Two International Finance Center, em Hong Kong, que atinge 38 km/h.

Velocidade exige equilíbrio

Além desses cinco, outros arranha-céus também impressionam. O Lotte World Tower, em Seul, opera a 57,6 km/h. O Burj Khalifa, em Dubai, alcança 65 km/h. Já o One World Trade Center, em Nova York, chega a 36 km/h.

Mas a velocidade não é o único critério analisado. Altura total do prédio, quantidade de andares, capacidade de passageiros e sistemas de segurança pesam na avaliação técnica. Há ainda um limite fisiológico: especialistas apontam que superar 24 metros por segundo pode causar desconforto devido à variação da pressão do ar.

O próximo desafio

A futura Jeddah Tower, na Arábia Saudita, promete ultrapassar os mil metros de altura. Para isso, será necessário um sistema de transporte vertical eficiente e resistente. A fabricante finlandesa Kone desenvolve um cabo de fibra de carbono que permitiria viagens superiores a 660 metros sem troca de elevador.

América Latina no mapa

No cenário latino-americano, o destaque é o Gran Torre Santiago, no Chile. Com 300 metros e 62 andares, o prédio conta com elevadores que operam a cerca de 25 km/h. O tempo até o penúltimo pavimento é de aproximadamente 43 segundos.

Pode não ser o topo do ranking mundial. Ainda assim, mostra que a corrida pela altura também passa pelo hemisfério sul.