Enquanto milhões de brasileiros vivem com o salário mínimo de R$ 1.412, uma parcela do funcionalismo público recebe remunerações que podem ultrapassar os R$ 40 mil mensais, evidenciando um forte contraste salarial. No topo dessa estrutura estão os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que recebem o teto constitucional de R$ 41.650,92.

Embora esse valor represente o limite oficial para o serviço público, na prática muitos servidores conseguem superá-lo devido a gratificações e benefícios adicionais. Desembargadores de tribunais estaduais, assim como procuradores, promotores de Justiça e defensores públicos em cargos de liderança, também costumam receber salários muito próximos — ou até acima — desse patamar.

Deputados federais e senadores recebem subsídio de R$ 44.008,52, além de verbas indenizatórias para gabinete, passagens aéreas e outros auxílios que não entram no cálculo oficial da remuneração. A desigualdade se torna ainda mais evidente quando se compara o poder de compra.

Enquanto um trabalhador que recebe salário mínimo precisaria de cerca de 29 meses para atingir o valor que um ministro do STF ganha em apenas um mês, essas categorias do alto escalão ainda contam com benefícios como auxílio-moradia, férias de 60 dias e aposentadoria integral.

Dados do Tribunal de Contas da União indicam que cerca de 15 mil servidores no país acabam recebendo acima do teto constitucional quando todos os benefícios são incluídos. Além disso, a folha de pagamento do funcionalismo público representa aproximadamente 13% do PIB, um dos índices mais elevados do mundo.