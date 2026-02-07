Durante anos à frente do Jornal Nacional, William Bonner chegou a receber valores que ultrapassavam a marca de R$ 900 mil por mês. Com a saída de Bonner da bancada, o apresentador César Tralli assumiu o posto, mas com valores significativamente menores.

Segundo informações do colunista André Romano, do jornal O Tempo, Tralli recebe cerca de R$ 350 mil mensais para comandar o telejornal.

Apesar de distante dos valores pagos a Bonner, o novo salário representa um salto na carreira de Tralli. No Jornal Hoje, que ele apresentava anteriormente, a remuneração era estimada em aproximadamente R$ 120 mil por mês. Com a ida para o JN, o valor quase triplicou.

Além do salário, a Globo também assumiu custos relacionados à mudança do apresentador para o Rio de Janeiro, já que Tralli mora em São Paulo. O pacote incluiu o aluguel de um imóvel próximo aos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, além de despesas de deslocamento.

Nova fase para Bonner e mudanças na equipe

William Bonner, por sua vez, passará a integrar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. A mudança vem acompanhada de uma redução significativa de salário: o jornalista deverá receber cerca de R$ 200 mil mensais em sua nova função.

A saída de Bonner também provocou uma reorganização interna na equipe do jornal, com Cristiana Sousa Cruz assumindo a editoria-chefe do telejornal.