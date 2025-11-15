A diferença salarial entre os principais âncoras do jornalismo da TV Globo sempre chamou a atenção do público, especialmente quando envolve nomes de destaque como William Bonner e César Tralli. Enquanto Bonner recebia cerca de R$ 900 mil por mês para apresentar o Jornal Nacional, seu sucessor deve contar com um salário consideravelmente mais modesto.

Segundo informações do colunista André Romano, do jornal O Tempo, César Tralli receberá um salário de aproximadamente R$ 350 mil por mês em sua nova função no Jornal Nacional — quase o triplo do que ganhava no Jornal Hoje, onde sua remuneração era de cerca de R$ 120 mil mensais.

Além do aumento salarial, a Globo também arcará com as despesas de moradia do jornalista no Rio de Janeiro, já que ele vive em São Paulo. O pacote inclui o aluguel de um imóvel próximo aos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, e os custos de deslocamento entre as duas cidades.

Bonner, por sua vez, continuará na emissora, mas com uma rotina muito mais leve. Ele passará a integrar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg e, com a mudança, terá uma redução significativa em seu salário, que ficará em torno de R$ 200 mil mensais em sua nova função.

Saída de Bonner agita os bastidores da Globo

A despedida de William Bonner do Jornal Nacional, após 25 anos à frente do telejornal, causou grande movimentação nos bastidores da emissora. Com a chegada de César Tralli ao comando do JN, outras mudanças também foram anunciadas: Cristiana Sousa Cruz assume o cargo de editora-chefe, Roberto Kovalick passa a apresentar o Jornal Hoje, e Tiago Scheuer será o novo âncora do Hora 1.