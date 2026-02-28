Um hábito simples pode abrir brechas para ataques virtuais. Manter o Wi-Fi do celular ativado mesmo fora de casa é prática comum. Mas especialistas em segurança digital afirmam que essa escolha pode deixar o aparelho exposto.

O alerta não parte apenas de empresas privadas. Órgãos internacionais reforçaram o aviso nos últimos meses. A agência francesa CERT-FR e a americana CISA divulgaram comunicados destacando os riscos de conexões inseguras.

Risco invisível nas redes abertas

O principal problema está nas redes públicas de Wi-Fi. Elas costumam ter protocolos de proteção mais frágeis do que redes domésticas. Em ambientes como aeroportos, cafés e shoppings, criminosos podem explorar essas vulnerabilidades.

Uma das ameaças envolve a instalação de malwares. Esses programas maliciosos podem capturar senhas, dados bancários e outras informações sensíveis. Em alguns casos, o usuário sequer percebe que foi alvo de um ataque.

Mesmo sem se conectar

Engana-se quem pensa que o risco existe apenas quando o celular se conecta a uma rede pública. Com o Wi-Fi ativado, o aparelho busca constantemente pontos disponíveis. Nesse processo, pode compartilhar dados básicos, como modelo do dispositivo e localização aproximada.

Essas informações, embora pareçam simples, podem ser interceptadas. Especialistas citam ainda ataques do tipo AITM, quando o invasor se posiciona entre o usuário e o provedor da rede para capturar dados trocados durante a conexão.

Cuidados simples fazem diferença

A recomendação é direta: desligar o Wi-Fi ao sair de casa, principalmente se não houver necessidade de conexão. O procedimento é rápido e pode ser feito no painel de controle do aparelho. Ao chegar a um local confiável, basta reativar.

Se o uso de uma rede pública for inevitável, a orientação é recorrer a uma VPN, ferramenta que cria uma camada adicional de proteção e dificulta a interceptação de dados.

Outro ponto de atenção envolve estações públicas de carregamento via USB. Portas adulteradas podem servir como meio de invasão. Sempre que possível, prefira carregadores portáteis ou utilize softwares de proteção no celular.

Pequenas mudanças de hábito ajudam a reduzir riscos. Em tempos de golpes digitais cada vez mais sofisticados, a prevenção continua sendo a melhor defesa.