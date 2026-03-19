A possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros sempre levanta dúvidas em diversos setores, e a educação costuma ser uma das primeiras preocupações da população. Mas, apesar do impacto logístico que uma greve pode causar, não há indicativos de que as escolas precisem interromper suas atividades.

Por que se fala em paralisação?

A discussão sobre uma possível greve ganhou força após aumentos no preço do diesel, que têm pressionado os custos de quem trabalha com transporte rodoviário. O aumento do combustível está ligado a fatores externos, como oscilações no mercado internacional de petróleo e tensões entre países, que acabam refletindo aqui no Brasil.

Diante desse cenário, entidades da categoria passaram a cobrar medidas mais firmes do governo para conter os reajustes e garantir condições mínimas de trabalho. Entre as reivindicações estão a estabilidade nos preços e o cumprimento de regras que protejam os caminhoneiros de prejuízos.

Segundo informações do UOL, houve uma reunião com caminhoneiros autônomos para avaliar o cenário e decidir coletivamente se haverá ou não uma paralisação. A definição depende justamente do apoio da maioria da categoria, o que mostra que ainda não há uma decisão definitiva.

Funcionamento pode não ser afetado

Movimentos desse tipo podem afetar o abastecimento de combustíveis e o transporte de mercadorias, o que, em alguns casos, gera atrasos em serviços e rotinas. No entanto, o funcionamento das escolas não depende exclusivamente desses serviços.

Ou seja, mesmo com a possibilidade de greve, a tendência é que as escolas continuem funcionando, adotando ajustes pontuais se necessário, mas sem comprometer as aulas.