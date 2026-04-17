Todas as escolas fecharão no mês de maio e não haverá nenhuma atividade escolar devido ao Dia do Trabalho, em 1º de maio. Como essa data é feriado nacional, as escolas param apenas nesse dia. Ou seja, pode até rolar uma pausa de três dias seguidos (sexta, sábado e domingo), mas depois tudo volta ao normal.

Fora isso, o mês de maio segue com aulas, provas e atividades como sempre. As escolas podem até reorganizar o calendário para encaixar melhor avaliações e trabalhos, mas sem grandes mudanças.

Alguns professores aproveitam esse período para ajustar conteúdos e evitar que tudo fique acumulado depois.

Oportunidade de descanso

Para os alunos e famílias, esse pequeno feriado pode ser uma chance de descansar um pouco ou fazer pequenas viagens. Mas é importante reforçar que, na segunda-feira seguinte, as aulas voltam normalmente, sem alteração no calendário do mês.