O BYD Dolphin Mini tem se consolidado como um dos carros elétricos mais populares do Brasil, mas será que realmente vale a pena? De acordo com avaliação do colunista Flávio Silveira, do site Motor Show, o modelo evoluiu em pontos importantes, especialmente no comportamento dinâmico e no conforto ao rodar.

Um dos principais avanços está na suspensão, que foi recalibrada e corrigiu problemas da versão anterior. Segundo a análise, o carro agora está mais estável e transmite maior segurança ao motorista, com uma condução mais suave e confortável no uso urbano. Ainda assim, o modelo mantém seu foco em conforto, sem ser voltado para uma condução mais esportiva ou agressiva.

No interior, o espaço também recebeu elogios, especialmente para quem vai nos bancos dianteiros e para passageiros de menor estatura no banco traseiro. No entanto, há ressalvas: o formato dos bancos e a posição de dirigir podem causar desconforto em viagens mais longas, além de limitações no espaço para um quinto ocupante.

No balanço geral, o BYD Dolphin Mini é visto como uma opção interessante para quem busca economia e uso urbano, mas com algumas limitações claras. Para Flávio Silveira, o modelo evoluiu, mas ainda não é perfeito — especialmente para quem pretende utilizar o carro em viagens longas ou com maior exigência de espaço e desempenho.

Modelo se destaca no custo-benefício, mas exige perfil específico

Um dos grandes atrativos do BYD Dolphin Mini é o custo-benefício. O modelo se tornou popular, inclusive entre motoristas de aplicativo, justamente por oferecer baixo custo por quilômetro rodado e manutenção reduzida, o que aumenta sua atratividade como ferramenta de trabalho no dia a dia.

Por outro lado, essa característica também levanta um ponto de atenção: o carro pode não ser a melhor escolha para todos os perfis de consumidor. Para quem busca conforto em viagens longas, maior espaço interno ou uma experiência mais refinada, pode ser interessante avaliar outras opções no mercado.