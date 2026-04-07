O mercado automotivo brasileiro segue dominado pelos SUVs, e o ranking de março de 2026 confirma essa tendência. Entre os modelos mais vendidos do país, a disputa ficou acirrada, com destaque para veículos compactos e médios que combinam bom consumo, tecnologia e preço competitivo — fatores decisivos para o consumidor brasileiro.

Na liderança aparece o Volkswagen Tera, que se consolidou como o SUV mais vendido no período, seguido de perto pelo Volkswagen T-Cross, um dos modelos mais tradicionais da categoria. Logo atrás, o Hyundai Creta mantém forte presença no ranking, reforçando sua popularidade no mercado nacional.

Completando o top 5, o Jeep Compass surge como o SUV médio mais vendido, mostrando que ainda há espaço para modelos mais robustos entre os preferidos do público. Já o Volkswagen Nivus fecha a lista dos cinco primeiros, apostando em design moderno e bom pacote tecnológico para atrair consumidores.

Outros modelos também aparecem logo na sequência e seguem próximos no volume de vendas, como Chevrolet Tracker, Fiat Fastback e BYD Song, indicando um mercado cada vez mais competitivo. A variedade de opções, desde SUVs compactos até híbridos e médios, mostra que o segmento continua em expansão e deve seguir como protagonista nas vendas.

SUVs seguem dominando o mercado e ampliam disputa

O crescimento constante da categoria de SUVs no Brasil reflete uma mudança clara no perfil do consumidor, que busca veículos mais altos, confortáveis e versáteis para o dia a dia. Esse movimento tem levado as montadoras a ampliarem suas linhas, oferecendo desde modelos mais acessíveis até versões mais completas e tecnológicas.

Com isso, a concorrência se intensifica a cada mês, com lançamentos frequentes e atualizações nos modelos já consagrados. A tendência é que os SUVs continuem liderando as vendas ao longo de 2026, impulsionados por inovação, eficiência e pela preferência cada vez maior dos brasileiros por esse tipo de veículo.