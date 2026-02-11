Por conta das constantes flutuações da economia, motivadas principalmente pela inflação, o custo de vida aumentou significativamente nos últimos anos, obrigando muitos brasileiros a buscarem rendas extras ou até mesmo adiarem planos.

Entretanto, enquanto em alguns estados ainda é possível tirar projetos do papel ou, no mínimo, guardar algum dinheiro, em outros, objetivos como estes se tornaram desafios complexos por conta do custo de vida elevado, que supera massivamente a renda mensal.

De acordo com informações divulgadas pelo portal GZH, mesmo sendo composta por apenas três estados, a região Sul apresenta o custo de médio mensal mais alto, registrando valor de R$ 3.940, que foi alcançado principalmente por conta do valor registrado no Paraná.

Dados de um relatório desenvolvido pela Serasa revelou que, atualmente, os gastos mensais no local podem chegar, em média a R$ 4.300. Por conta disso isso, o estado ocupou o segundo lugar no ranking, ficando atrás apenas do Distrito Federal.

Vale destacar que o custo em Santa Catarina também é alto, chegando a R$ 4.180, de acordo com a análise. Porém, é inegável que os R$ 120 adicionais que separam os dois valores podem pesar no bolso de muitos trabalhadores.

Estados com o custo de vida mais baixo do país atualmente

Enquanto no Sul, moradores são obrigados a lidar com custos elevados, nas regiões Nordeste e Norte, a população pode usufruir de despesas até 25% menores que as de outros locais do Brasil.

Ainda segundo o documento divulgado pela Serasa, em estados como o Sergipe e Alagoas, os custos ficam muito abaixo dos R$ 3 mil. E isso está diretamente relacionado a fatores como custos reduzidos de moradia e alimentação.

Em contrapartida, enquanto regiões mais caras possuem um acesso mais amplo a empregos formais, os estados das regiões Norte e Nordeste contam com ofertas menos vantajosas.