O feriado do Dia da Consciência Negra deve ser marcado por fortes chuvas em toda a Bahia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram emitidos nesta quarta-feira (19) dois avisos meteorológicos — um alerta laranja, de perigo, e um alerta amarelo, de perigo potencial — válidos até o fim da tarde de quinta-feira (20).
O alerta laranja abrange Salvador, Feira de Santana e outras 114 cidades, onde são previstos acumulados de até 100 mm de chuva. Nessas áreas, também há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
O alerta amarelo, por sua vez, abrange todos os 417 municípios baianos. Nessas regiões, a previsão indica acumulados de até 50 mm de chuva por dia e ventos fortes que podem chegar a 60 km/h. O risco é considerado baixo, mas ainda há possibilidade de quedas de galhos e árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.
Diante desse cenário, a orientação é redobrar a atenção e acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais ao longo do feriado. Medidas simples, como evitar áreas alagadas, manter distância de encostas e ficar atento a possíveis alterações na rede elétrica, podem prevenir acidentes.
Confira cidades baianas que estão com alerta laranja
- Alcobaça
- Almadina
- Amélia Rodrigues
- Araçás
- Arataca
- Aratuípe
- Aurelino Leal
- Barra do Rocha
- Barro Preto
- Belmonte
- Buerarema
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camacan
- Camaçari
- Camamu
- Canavieiras
- Candeias
- Caravelas
- Catu
- Coaraci
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Cruz das Almas
- Dias d’Ávila
- Dom Macedo Costa
- Eunápolis
- Feira de Santana
- Floresta Azul
- Gandu
- Gongogi
- Governador Mangabeira
- Ubatã
- Una
- Uruçuca
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Vereda
- Wenceslau Guimarães
- Guaratinga
- Ibicaraí
- Ibirapitanga
- Ibirapuã
- Ibirataia
- Igrapiúna
- Ilhéus
- Itabela
- Itabuna
- Itacaré
- Itagimirim
- Itaju do Colônia
- Itajuípe
- Itamaraju
- Itanagra
- Itaparica
- Itapé
- Itapebi
- Itapitanga
- Ituberá
- Jaguaripe
- Jucuruçu
- Jussari
- Laje
- Lauro de Freitas
- Madre de Deus
- Maragogipe
- Maraú
- Mascote
- Mata de São João
- Mucuri
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nova Ibiá
- Nova Viçosa
- Pau Brasil
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Tancredo Neves
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Luzia
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São José da Vitória
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Saubara
- Simões Filho
- Taperoá
- Teixeira de Freitas
- Teodoro Sampaio
- Teolândia
- Terra Nova
- Ubaitaba
