O feriado do Dia da Consciência Negra deve ser marcado por fortes chuvas em toda a Bahia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram emitidos nesta quarta-feira (19) dois avisos meteorológicos — um alerta laranja, de perigo, e um alerta amarelo, de perigo potencial — válidos até o fim da tarde de quinta-feira (20).

O alerta laranja abrange Salvador, Feira de Santana e outras 114 cidades, onde são previstos acumulados de até 100 mm de chuva. Nessas áreas, também há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

O alerta amarelo, por sua vez, abrange todos os 417 municípios baianos. Nessas regiões, a previsão indica acumulados de até 50 mm de chuva por dia e ventos fortes que podem chegar a 60 km/h. O risco é considerado baixo, mas ainda há possibilidade de quedas de galhos e árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

Diante desse cenário, a orientação é redobrar a atenção e acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais ao longo do feriado. Medidas simples, como evitar áreas alagadas, manter distância de encostas e ficar atento a possíveis alterações na rede elétrica, podem prevenir acidentes.

Confira cidades baianas que estão com alerta laranja