O início do final de semana será marcado por instabilidades em diversas regiões do Brasil. A previsão do tempo, divulgada nesta sexta-feira, 14 de novembro, pela ClimaTempo, aponta a possibilidade de pancadas de chuva em estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte da Região Norte.

As precipitações, em geral, devem ocorrer entre a tarde e a noite, mantendo o padrão típico da primavera brasileira, com calor e chuvas isoladas.

Por outro lado, algumas áreas do país seguem com tempo estável e temperaturas elevadas.

Estado brasileiro vai receber pancadas de chuvas no início deste final de semana

De forma ampla, a presença de áreas de baixa pressão atmosférica favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas em grande parte do território nacional.

O ar quente e úmido que predomina sobre muitas regiões cria o ambiente propício para pancadas rápidas, mas por vezes intensas, especialmente no interior do país.

O calor persiste, mas em algumas localidades ele será atenuado pela nebulosidade e pela chuva.

A Região Sudeste tem destaque no cenário de instabilidade. O estado de São Paulo, por exemplo, deve registrar pancadas de chuva moderadas a fortes em diferentes áreas, especialmente no oeste, sul e centro do estado.

A capital paulista terá sol entre nuvens pela manhã, mas há previsão de chuva no decorrer da tarde e da noite. Em Minas Gerais, o sul do estado também pode receber chuva isolada, com queda de temperatura.

Já no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, há chances de precipitações localizadas, mas o sol deve predominar durante o dia.

Na Região Centro-Oeste, a chuva deve atingir com mais força o Mato Grosso do Sul, onde há alerta para temporais.

O Mato Grosso também terá instabilidades, principalmente à tarde. Goiás, por sua vez, terá pancadas apenas em áreas pontuais, enquanto o restante do estado segue abafado e seco.

Sul, Norte e Nordeste não devem registrar sol e pancadas de chuva nesta sexta-feira

No Sul do país, o tempo permanece seco na maior parte do Rio Grande do Sul, com sol e temperaturas em elevação.

Em contrapartida, Santa Catarina e o Paraná enfrentam um cenário distinto: há previsão de chuva fraca no litoral catarinense e risco de temporais no interior paranaense, especialmente nas regiões oeste e noroeste, por causa de sistemas de baixa pressão que avançam pelo Paraguai.

Por fim, a maior parte do Nordeste e trechos do Norte do país terão tempo firme nesta sexta. No entanto, ainda há previsão de pancadas isoladas em estados como Amazonas, Acre e Rondônia, enquanto o interior nordestino segue sob sol forte e tempo seco.