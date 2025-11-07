O Rio Grande do Sul, conhecido por enfrentar temperaturas elevadas nesta época do ano, será surpreendido por uma nova onda de frio fora de época.

Novembro, tradicionalmente marcado pela transição gradual para o calor do verão, terá dias atípicos, com queda brusca nas temperaturas e possibilidade de geada em algumas regiões.

A população deve se preparar para um fim de semana com clima instável, marcado por chuvas e vento forte provocados pela atuação de um ciclone extratropical próximo à costa sul do Brasil.

Estado brasileiro vai ser pego de surpresa e enfrentar frio em novembro

Nos últimos dias, os termômetros já vinham apontando uma leve queda, especialmente nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre e áreas serranas.

Na capital, a última quinta-feira (06) foi marcada por vento persistente e temperaturas mais baixas ao longo do dia, reflexo de uma massa de ar frio que avançou pelo estado.

Esse sistema, embora de fraca intensidade, já sinalizava uma mudança no padrão climático da região, típica dos meses de inverno.

Agora, o que se aproxima é uma incursão mais forte de ar frio com origem continental, uma característica que a diferencia das frentes frias comuns que costumam vir pelo oceano.

De acordo com meteorologistas, esse novo sistema traz ar seco e mais denso, favorecendo madrugadas geladas e céu limpo, cenário que contribui para a queda acentuada das temperaturas, principalmente nas primeiras horas do dia.

Rio Grande do Sul deve enfrentar frio neste final de semana

Para o final de semana, a previsão aponta para mínimas abaixo dos 10 °C em diversas localidades, especialmente no sul do estado, na Campanha e nas áreas mais elevadas dos Campos de Cima da Serra.

Nessas regiões, o risco de geada leve e isolada não está descartado, um fenômeno raro para esta fase do ano. O tempo também deve ficar instável, com pancadas de chuva em decorrência da passagem do ciclone, aumentando ainda mais a sensação de frio.

Já no início da próxima semana, o frio persistirá durante as madrugadas, mas com tendência de elevação das temperaturas ao longo dos dias.

A recomendação é que a população acompanhe os boletins meteorológicos, já que novas formações de sistemas de baixa pressão podem influenciar novamente o clima e surpreender com mudanças abruptas, afetando não só o cotidiano, mas também a atividade agrícola em diversas regiões do estado.