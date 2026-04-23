Uma grande negociação no setor de mineração ganhou destaque internacional depois que a empresa norte-americana USA Rare Earth confirmou a compra da mineradora Serra Verde, localizada em Minaçu (GO). Essa mineradora é responsável por uma das principais atividades de extração de terras raras no Brasil.

O negócio, avaliado em US$ 2,8 bilhões, faz parte da estratégia americana de garantir acesso a minerais considerados essenciais para a indústria. Os Estados Unidos buscam maior independência em relação ao fornecimento desses materiais, que são dominados por países asiáticos.

Relevância da produção em Goiás

A Serra Verde é atualmente a única operação no Brasil capaz de produzir terras raras em escala comercial. Esses elementos são fundamentais para a fabricação de ímãs de alto desempenho, baterias, veículos elétricos e diversos equipamentos eletrônicos que fazem parte do dia a dia.

Com a mudança de controle, a produção passa a ser mais voltada para países do Ocidente, o que aumenta a importância da mina de Serra Verde na cadeia mundial.

Detalhes da negociação e planos futuros

O acordo, com valor estimado em US$ 2,8 bilhões, combina o pagamento em dinheiro e ações da empresa compradora. Além da aquisição, foi estabelecido um contrato de fornecimento, com duração de 15 anos, o que garante mais estabilidade tanto para a operação quanto para os investimentos futuros.

Esse tipo de negócio também abre caminho para possíveis expansões na capacidade produtiva da mina e novos estudos de exploração na região nos próximos anos.

Impactos e contexto político

A venda da Serra Verde gerou uma reação imediata dentro do governo brasileiro, já que o caso envolve um setor considerado importante para a economia do país. Segundo informações do Jornal GGN, a principal preocupação é evitar que o Brasil continue atuando apenas como exportador, sem atuar no controle das etapas mais valiosas da cadeia produtiva, como o refino e o desenvolvimento tecnológico.

Ainda segundo o site, outro ponto importante é que o episódio acelerou a resposta do governo na formulação de uma nova política mineral. A ideia é criar mecanismos mais rígidos de acompanhamento e decisão sobre esses ativos, incluindo a possibilidade de maior controle ou regras mais rígidas para participação estrangeira.