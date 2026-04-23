Embora a alimentação e a prática de exercícios físicos se destaquem como pilares fundamentais do processo de emagrecimento, esses não são os únicos fatores determinantes para o surgimento de resultados expressivos.

Ainda mais considerando que existem casos de pessoas que, mesmo melhorando a alimentação e estabelecendo uma rotina de exercícios, sentem que nada muda. E vale destacar que, na maioria das vezes, as mudanças realmente não estão acontecendo.

Isso ocorre principalmente por conta de alguns erros que, embora sejam comuns e, por conta disso, passem despercebidos, podem impactar significativamente no emagrecimento, atrasando os resultados. Os 5 mais drásticos são:

Foco em exercícios aeróbicos

Apesar de serem inegavelmente benéficos para o organismo, sobretudo para o coração, os exercícios aeróbicos, como caminhada, natação e hidroginástica, não constroem massa muscular e ainda mantém o metabolismo alto.

Treinar sem regularidade

O corpo humano depende da consistência para adaptar seu metabolismo e, assim, otimizar a queima de gordura. Logo, treinos esporádicos não se mostram capazes de auxiliar no processo de emagrecimento, já que explosões de motivação não geram nenhum grande impacto.

“Overtraining”

Regularidade não é o mesmo que excesso. Ainda mais considerando que o descanso é fundamental para o processo de emagrecimento. Portanto, além de dormir bem, também é fundamental reservar ao menos um dia da semana para descansar plenamente, evitando treinar na data.

Carga leve

O segredo da eficácia da musculação está no desafio progressivo. Sendo assim, caso os treinos sejam excessivamente leves, com cargas tão baixas que o corpo mal consegue sentir os estímulos, não haverá nenhum tipo de ganho e, consequentemente, nenhuma perda de peso.

Ignorar o aquecimento

O aquecimento é ideal para melhorar a mobilidade e preparar os músculos e sistema cardiovascular para lidar com o esforço dos exercícios. Por conta disso, pular o aquecimento pode ser uma decisão muito prejudicial para o rendimento.