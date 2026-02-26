Em uma demonstração clara de força militar, os Estados Unidos enviaram 12 caças F-22 Raptor para o Oriente Médio. A operação, que envolve uma das aeronaves mais sofisticadas da Força Aérea americana, representa um deslocamento estimado em US$ 1,62 bilhão, cerca de R$ 8,4 bilhões na cotação atual.

Informações publicadas pelo The New York Times indicam que as aeronaves partiram de uma base no Reino Unido. O envio ocorre em um momento de fortes tensões e amplia a presença militar norte-americana em locais próximos a áreas de conflito.

Fontes oficiais americanas confirmaram que parte dos caças já está em território israelense. A expectativa é que as aeronaves reforcem o sistema de defesa aérea do país, ampliando a capacidade de resposta diante de possíveis ameaças vindas de grupos alinhados ao Irã.

Tecnologia de ponta e poder militar

O caça F-22 combina alta velocidade e sensores avançados. Capaz de ultrapassar 2.000 km/h, o modelo foi desenvolvido para transitar no espaço aéreo ser detectado. Seu arsenal inclui mísseis de longo e curto alcance, além de armamentos guiados para ataques contra alvos terrestres.

Embora a produção tenha sido encerrada há mais de uma década, os Estados Unidos ainda mantêm pouco menos de 200 unidades ativas.

Negociações seguem em paralelo

O reforço militar acontece enquanto diplomatas americanos e iranianos retomam conversas em Genebra, na Suíça, sobre o programa nuclear de Teerã.

Apesar de autoridades estarem mais favoráveis a uma solução negociada, o deslocamento dos caças sinaliza que Washington pretende manter o reforço militar mesmo durante as negociações.