A restauração da estátua do general Bento Gonçalves, instalada no canteiro central da Avenida João Pessoa, junto à Praça Piratini, em Porto Alegre, deve começar em abril e ser concluída até setembro deste ano. Tombado como patrimônio histórico desde agosto de 2025, o monumento passa por intervenção dentro do programa Construção Cultural, do Sinduscon-RS.

Pouca gente sabe, porém, que a estátua quase teve outro destino. A ideia original era instalá-la sobre a ponte da Azenha, local do primeiro combate da Guerra dos Farrapos, ocorrido na noite de 20 de setembro de 1835. Em 1934, o orçamento municipal para a nova ponte previa a presença do general Bento Gonçalves e ainda quatro cavaleiros posicionados nas cabeceiras, projeto que acabou não saindo do papel.

No ano seguinte, o projeto foi alterado e o monumento passou a integrar a Exposição do Centenário Farroupilha, no Parque da Redenção. Um concurso foi aberto para escolher o escultor, mas a única inscrição, do paulista Hildegardo Leão Veloso, não agradou ao público, fortalecendo a indicação de Antônio Caringi.

A obra enfrentou atrasos e teve apenas o pedestal inaugurado por Getúlio Vargas em setembro de 1935, já que a estátua havia sido fundida em Berlim e ainda estava em transporte. O conjunto foi instalado na Redenção em janeiro de 1936 e, anos depois, em 1941, transferido para o endereço atual na Avenida João Pessoa.

Da ponte histórica ao parque: as mudanças de rumo do monumento

Antes de chegar ao local definitivo, a estátua de Bento Gonçalves passou por diferentes planos e ajustes ao longo dos anos. Inicialmente pensada para a ponte da Azenha, o projeto foi reformulado até encontrar espaço na Exposição do Centenário Farroupilha, refletindo disputas simbólicas e decisões políticas da época.

As alterações no destino do monumento mostram como a memória histórica da capital gaúcha foi sendo construída aos poucos. A escolha do local, do escultor e até do formato da homenagem revelam o cuidado — e também as controvérsias — envolvidas na valorização do líder farroupilha em Porto Alegre.