Quando pensamos em construir uma casa normalmente associamos à algo demorado, cheio de sujeira e, muitas vezes, com gastos bem altos. Mas hoje já existe um jeito bem mais prático de fazer isso usando uma estrutura de aço, conhecido como light steel frame. Com esse método, dá pra ter uma casa pronta em muito menos tempo e sem grandes complicações.

O processo é rápido justamente porque as peças já chegam prontas e cortadas na medida certa, ou seja, basicamente o trabalho é montar tudo, como se fosse um encaixe. Isso evita, por exemplo, ter que ficar esperando o concreto secar ou outras etapas longas que a gente vê em obras comuns.

Outro ponto bem interessante é a organização da obra e menos dinheiro jogado fora, já que quase não há desperdício de material. Como tudo já é planejado antes, você compra só o necessário e evita surpresas no orçamento.

Casa confortável e resistente

Apesar de parecer frágil e leve, esse tipo de construção é, na verdade, bem resistente. A estrutura de aço aguenta bem o peso da casa e ainda lida melhor com mudanças do clima. Além disso, as paredes recebem materiais que ajudam a manter a temperatura agradável e diminuem o barulho.

Vale a pena?

Se você quer evitar obra longa e dor de cabeça, essa é uma opção que faz muito sentido. O tempo de construção é menor, os custos são mais previsíveis e o resultado final é uma casa como todas as outras, mas muito mais moderna e funcional.