A morte de um dos criminosos mais procurados do continente foi confirmada neste domingo (22/2) pelo Exército do México. Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), foi morto durante uma operação no município de Tapalpa, a cerca de 130 quilômetros de Guadalajara, no estado de Jalisco. As informações são do g1.

Considerado peça-chave do narcotráfico internacional, ele era alvo prioritário das autoridades mexicanas e norte-americanas. Desde 2020, a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos (DEA) oferecia US$ 15 milhões — aproximadamente R$ 77,6 milhões — por informações que levassem à sua captura.

Operação provoca reação violenta

Após a ação militar, supostos integrantes do crime organizado reagiram com bloqueios em rodovias e incêndio de veículos em Jalisco, Michoacán e Tamaulipas. Em Guanajuato, estabelecimentos comerciais foram incendiados.

O governador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmou confrontos na região e afirmou que veículos foram atravessados e queimados para dificultar o avanço das forças de segurança. Diante do cenário, a embaixada dos Estados Unidos no México orientou cidadãos norte-americanos a permanecerem em locais seguros até novo aviso.

Ascensão e expansão do CJNG

Sob o comando de “El Mencho”, o CJNG deixou de ser um grupo regional para se tornar uma das organizações criminosas mais poderosas do México, com presença em mais da metade do território nacional. O cartel consolidou atuação no tráfico de anfetaminas para os Estados Unidos e Europa, além de manter conexões com mercados asiáticos.

O crescimento ocorreu em meio à fragmentação de cartéis rivais e ao recrutamento de especialistas em finanças e produção de drogas sintéticas. A organização também diversificou atividades, investindo em setores como agropecuária e construção civil para lavar recursos ilícitos.

No início do ano passado, o governo dos EUA classificou o CJNG como organização terrorista, o que ampliou o alcance das investigações contra o grupo. A morte de seu principal líder representa um dos golpes mais significativos contra o narcotráfico mexicano nos últimos anos.