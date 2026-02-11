A Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, realizou nesta terça-feira (10) uma audiência envolvendo o ex-goleiro Donieber Alexander, conhecido como Doni, acusado de aplicar golpes relacionados a empreendimentos imobiliários. O ex-atleta iniciou a carreira no Botafogo-SP e teve passagens por Corinthians, Santos, Roma, Liverpool e pela Seleção Brasileira.

De acordo com apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, a empresa D32 tem como sócios Doni — que atualmente atua como empresário — e o brasileiro Werner Macedo. Procuradas, as defesas do ex-jogador e de seu sócio não foram localizadas para comentar o caso.

O negócio captava recursos no Brasil e no exterior prometendo rendimentos de até 15% ao ano, a partir da construção de casas em condomínios de médio e alto padrão na Flórida. Um dos projetos divulgados foi o Camila Homes, localizado em Silver Springs Shores, a cerca de uma hora e meia de Orlando.

Lançado em 2022, o empreendimento previa a construção de 529 casas e um campo de golfe. Mesmo com obras paralisadas ou abandonadas, investidores seguiram recebendo relatórios financeiros que apontavam supostos lucros, informações que agora são questionadas pela Justiça dos Estados Unidos.

Documentos da Justiça da Flórida indicam que Doni e seu sócio foram convocados para uma audiência no Fórum de Orlando, marcada para esta terça-feira, para discutir uma dívida de US$ 59 mil — cerca de R$ 309 mil — atribuída à empresa D32. O processo foi aberto por duas mulheres que residem em Orlando.

Doni foi campeão pela Seleção Brasileira

Hoje alvo da Justiça dos Estados Unidos, Doni já foi nome importante na Seleção Brasileira. Em 2007, quando defendia as cores da tradicional Roma, o então goleiro foi convocado pelo técnico Dunga para a disputa da Copa América e não decepcionou: foi um dos destaques no sétimo título brasileiro na competição.

O bom rendimento no torneio rendeu a convocação para a Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul, onde foi reserva de Júlio César. Pela Seleção, Doni teve 35 convocações e atuou em 10 jogos, sendo 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e com 11 gols sofridos.