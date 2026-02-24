O município de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, será palco de um dos maiores investimentos privados no setor de alimentos do país. Uma nova unidade industrial voltada à produção de whey protein está em construção na cidade, com investimento estimado em quase R$ 1 bilhão.

O projeto, batizado de P3, começou a sair do papel em março de 2025 e deve ser concluído ao longo de 2026. O empreendimento terá capacidade para processar até 5 milhões de litros de soro de leite por dia.

Ao todo, o complexo ocupará uma área de 203 mil metros quadrados, com 34 mil metros quadrados de área construída. O projeto ainda prevê 42 mil metros quadrados destinados à Estação de Tratamento de Efluentes e 39 mil metros quadrados de pavimentação interna. A operação será ininterrupta, funcionando 24 horas por dia.

Geração de empregos e fortalecimento no comércio

A expectativa é de geração de cerca de 1.850 empregos, sendo 250 vagas diretas e aproximadamente 1.600 indiretas. A fábrica será operada pela Sooro Renner Nutrição, especializada em ingredientes de alto valor agregado, como whey protein, lactose e insumos para fórmulas infantis.

Parte significativa da produção será destinada ao mercado externo, ampliando a presença brasileira no comércio internacional. O empreendimento contará com a parceria de dezenas de laticínios e centenas de produtores de leite da região Sul, fortalecendo toda a cadeia produtiva.

Infraestrutura própria e expansão futura

A unidade terá estrutura energética própria, incluindo subestação dedicada e uso de biomassa à base de cavaco de eucalipto. O projeto também reserva áreas para futuras ampliações, permitindo expansão conforme a demanda.

Durante visita às obras, o governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que o investimento reforça a competitividade regional e impulsiona o desenvolvimento econômico, especialmente em um setor importante para o estado, como o do leite.