Universidades brasileiras vêm promovendo mudanças significativas na estrutura de seus cursos de graduação, especialmente no que diz respeito às exigências para a formatura. Em diversas instituições, o Trabalho de Conclusão de Curso deixou de ser obrigatório em algumas graduações, abrindo espaço para modelos mais flexíveis de avaliação final.

Mudança no modelo tradicional de conclusão

A decisão faz parte de um movimento de atualização dos currículos acadêmicos, com foco na redução da sobrecarga dos estudantes e na aproximação entre a universidade e o mercado de trabalho. Ao todo, quase 900 cursos superiores passaram a não exigir mais o TCC como condição para a obtenção do diploma, segundo levantamento da Revista Quero.

Entre essas graduações, há cursos bem avaliados nacionalmente, inclusive com nota máxima no Guia da Faculdade, ranking elaborado pela Quero Educação em parceria com o Estadão. Instituições de referência como USP, Unicamp, PUCs e universidades estaduais estão entre as que adotaram o novo formato.

Cursos bem avaliados sem exigência de TCC

Alguns exemplos de graduações que deixaram de tornar o TCC obrigatório incluem Psicologia na PUC-Campinas, Física e Letras na PUC do Rio de Janeiro, Engenharia de Alimentos e Medicina na Universidade de São Paulo, História na Universidade do Estado de Santa Catarina e Ciência da Computação na Unicamp.

Esses cursos mantêm alto padrão de qualidade, mesmo com a flexibilização, apostando em outras formas de comprovação do aprendizado adquirido ao longo da formação.

Avaliações alternativas ganham espaço

No lugar do TCC tradicional, muitas universidades passaram a adotar alternativas como relatórios de estágio supervisionado, projetos práticos, portfólios profissionais ou atividades integradoras entre disciplinas. A proposta é permitir que o estudante demonstre suas competências de forma mais aplicada e alinhada à realidade profissional.

Impactos para os estudantes

A mudança tem sido vista como positiva por grande parte dos alunos, sobretudo por reduzir a pressão típica da reta final do curso. Além disso, favorece o desenvolvimento de habilidades práticas e contribui para a saúde mental dos estudantes, sem comprometer o rigor acadêmico das instituições.

Com esse novo modelo, o ensino superior busca se adaptar às transformações do mundo do trabalho e às demandas das novas gerações.