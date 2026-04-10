A missão Artemis II, que marca o retorno de astronautas à órbita da Lua após mais de 50 anos, carrega um desafio que vai além da exploração espacial: o medo de repetir uma falha crítica registrada na missão anterior. O principal alerta vem justamente da Artemis I, cujo retorno à Terra apresentou problemas que agora preocupam cientistas e engenheiros da NASA.

O grande temor está relacionado ao escudo térmico da cápsula Orion, peça fundamental para a reentrada na atmosfera terrestre. Durante a Artemis I, foram identificadas falhas inesperadas nesse sistema, responsável por suportar temperaturas extremas no momento mais crítico da missão.

Na Artemis II, esse risco ganha ainda mais peso por se tratar de uma missão tripulada. A nave retorna à Terra a cerca de 40 mil km/h, enfrentando temperaturas que podem ultrapassar os 2.700 °C, o que transforma qualquer falha no escudo em uma ameaça direta à vida dos astronautas.

Apesar dos avanços tecnológicos e das revisões feitas após a missão anterior, especialistas reconhecem que a reentrada segue sendo uma das etapas mais perigosas de toda a viagem espacial. Por isso, a atenção da NASA está totalmente voltada para garantir que o erro não se repita, evitando um cenário que poderia comprometer toda a missão.

Problemas internos e imprevistos aumentam tensão na missão Artemis

Além dos riscos técnicos, a Artemis II também enfrentou situações inesperadas durante a viagem. Entre os problemas relatados, estão falhas em sistemas internos da nave, incluindo dificuldades com o banheiro e outros contratempos operacionais que exigiram adaptações por parte da tripulação.

Esses episódios, embora não tenham comprometido a missão até agora, reforçam o grau de complexidade da operação. Em uma viagem de alto risco e com tecnologia de ponta, até mesmo pequenos imprevistos podem ganhar proporções maiores, aumentando a tensão em torno do retorno seguro dos astronautas à Terra.