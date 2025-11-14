Famílias em situação de vulnerabilidade em um estado brasileiro receberão um novo auxílio financeiro aprovado nesta semana. O benefício, que começará a ser pago até o final de 2025, poderá chegar a R$ 250 mensais por núcleo familiar, desde que sejam cumpridos critérios específicos.

A medida faz parte de uma estratégia oficial para reduzir a pobreza extrema e promover a inclusão social em regiões duramente impactadas por crises recentes.

Famílias de baixa renda ganham mais um auxílio aprovado pelo Governo

O novo auxílio será oferecido pelo governo do Rio Grande do Sul, estado que enfrenta desafios significativos relacionados à desigualdade social e aos efeitos de catástrofes naturais.

A iniciativa, batizada de Família Gaúcha, prevê o repasse de R$ 200 mensais a famílias em extrema pobreza. O valor sobe para R$ 250 nos casos em que há crianças de até seis anos na residência.

O benefício tem previsão de durar dois anos e será direcionado a pouco mais de 10 mil famílias em todo o estado.

O público-alvo são famílias cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) com renda per capita mensal de até R$ 218.

A intenção do programa vai além do repasse financeiro: ele prevê o acompanhamento contínuo dos beneficiários por meio de agentes sociais, que visitarão os lares e desenvolverão um plano de ação voltado à superação da pobreza.

Esses profissionais serão responsáveis por entender as dificuldades específicas de cada família e propor caminhos de emancipação, com foco em políticas públicas e inserção produtiva.

Como se inscrever para receber o novo auxílio do Rio Grande do Sul?

A seleção dos beneficiários será realizada pelas prefeituras municipais. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 92 foram credenciados para indicar as famílias que atenderem aos requisitos.

Como o processo de escolha é descentralizado, não haverá inscrições abertas ao público em geral. A escolha se dará por meio de análise local, considerando os critérios sociais estabelecidos pelo programa.

O envio dos recursos será acompanhado por visitas periódicas dos agentes sociais. Esses profissionais atuarão não apenas no repasse, mas também na execução de um plano personalizado para cada núcleo familiar.

O investimento estimado pelo governo estadual é de R$ 120 milhões, com recursos provenientes do Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul (Funrigs), criado para apoiar populações afetadas por enchentes.