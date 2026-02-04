Um dos rostos mais conhecidos da televisão celebrou 81 anos na última quinta-feira (29). Mesmo longe dos holofotes, o astro Tom Selleck continua com a vida financeira em ordem, acumulando um patrimônio estimado em US$ 45 milhões, cerca de R$ 260 milhões na cotação atual.

A fortuna é resultado de mais de quatro décadas de trabalho em séries de grande audiência nos Estados Unidos, o que garantiu ao artista uma aposentadoria confortável e distante da agitação de Hollywood.

O principal investimento de Selleck não está no mercado financeiro, mas em imóveis. Desde 1988, ele vive em um rancho de 63 acres em Ventura County, na Califórnia, adquirido por US$ 5 milhões.

A propriedade abriga uma casa de oito quartos, heliponto, quadra de tênis e um campo de golfe particular. O local também funciona como uma fazenda de abacates, embora o ator afirme que não consome a fruta.

De Magnum a Blue Bloods

Tom Selleck alcançou fama mundial nos anos 80 ao interpretar o detetive Thomas Magnum na série Magnum. Anos depois, interpretou o comissário Frank Reagan em Blue Bloods, papel que manteve até o encerramento recente da produção. Mesmo com a idade avançada, o ator seguiu trabalhando ativamente, garantindo recursos para manter sua vasta propriedade.

Salário alto na televisão

Durante as temporadas de Blue Bloods, Selleck recebia cerca de US$ 200 mil por episódio, o que resultava em aproximadamente US$ 5 milhões por temporada, algo em torno de R$ 29 milhões. Na última temporada da série, o ator aceitou uma redução salarial de 25% para viabilizar a continuidade da produção.

Custos, polêmicas e outros bens

Manter o rancho exige altos investimentos financeiros, especialmente porque está localizado em uma região afetada por secas. Em 2015, a propriedade virou alvo de polêmica após o ator ser multado em US$ 21 mil por uso irregular de água durante um período de escassez hídrica.

Além do rancho, Selleck já foi dono de uma casa no Havaí, vendida por mais de US$ 2 milhões, e mantém um apartamento em Los Angeles para compromissos profissionais. Hoje, aos 81 anos, ele prioriza a vida familiar e a preservação de seu patrimônio.