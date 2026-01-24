Uma aurora boreal foi observada em regiões pouco comuns da Europa nesta semana, após um aumento na atividade solar gerar condições geomagnéticas intensas. O fenômeno, conhecido como as “luzes do norte”, pôde ser visto no noroeste da Inglaterra na noite de segunda-feira (19), assim como na Groenlândia e em Portugal na terça-feira (20).

No Reino Unido, moradores relataram cores vibrantes de verde e rosa iluminando o céu noturno. Um vídeo registrado na cidade de Wesham, no noroeste da Inglaterra, mostra faixas luminosas ondulando sobre os edifícios ao longo da noite.

As imagens foram analisadas pela agência Reuters, que confirmou o local por meio de construções, árvores e imagens de satélite, e também validou a data com base nas marcações de tempo das câmeras de segurança.

De acordo com o Met Office, serviço meteorológico britânico, e o Aurora Watch UK, havia sido emitido um alerta para a possibilidade de aurora boreal devido ao aumento da atividade do vento solar, que elevou os níveis geomagnéticos, permitindo a observação do fenômeno em grande parte do Reino Unido.

Já na Groenlândia, o fenômeno pôde ser visto na noite de terça-feira, com o céu tingido de tons esverdeados. Segundo especialistas, a aurora foi resultado de uma ejeção de massa coronal do Sol, que intensificou a interação entre as partículas solares e o campo magnético da Terra.

Aurora boreal surpreende regiões pouco habituadas ao fenômeno

O raro aparecimento da aurora boreal em países europeus fora da sua faixa usual chamou a atenção de moradores e cientistas. O fenômeno, normalmente restrito às regiões próximas aos polos, pôde ser apreciado em cores vibrantes na Inglaterra, Groenlândia e até em Portugal, despertando fascínio e registros fotográficos pelo continente.

Especialistas explicam que a ocorrência foi resultado de intensa atividade solar, com ejeções de massa coronal que interagiram de forma significativa com o campo magnético terrestre. Eventos como esse demonstram como variações no Sol podem tornar visíveis em lugares inesperados um dos espetáculos naturais mais impressionantes do planeta.