Muita gente voltou à rotina após o período de descanso que terminou nesta quarta-feira (22). Porém, esse retorno não vai durar muito, já que outro feriado está chegando e promete mais uma pausa na rotina para milhares de trabalhadores.

Próximo feriado será no começo de maio

O próximo feriado é do Dia do Trabalhador, em 1º de maio. Neste ano, a data vai cair em uma sexta-feira, o que é ótimo para os trabalhadores porque acaba formando um fim de semana mais longo, com três dias seguidos de descanso, o que é bom para descansar ou viajar.

Alguns serviços podem ter mudanças no funcionamento, como bancos, comércios e órgãos públicos, que costumam fechar ou abrir em horários especiais. Já serviços essenciais continuam funcionando normalmente.

E quem trabalha no feriado?

Se o funcionário for escalado para trabalhar no feriado, a lei garante algumas opções: ele pode receber o dia em dobro ou ganhar uma folga em outra data, dependendo do acordo com a empresa. No setor público, também pode haver mudanças no funcionamento por decisão dos governos, o que pode até aumentar os dias de descanso em algumas regiões.

Significado da data

A data carrega um forte significado: ela remete às conquistas trabalhistas e às mobilizações que ajudaram a consolidar direitos fundamentais dos trabalhadores. Por isso, é reconhecida como feriado nacional e possui caráter obrigatório em todo o país.