O ano de 2025 promete um dos feriados mais aguardados pelos brasileiros: o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi oficialmente reconhecido como feriado nacional e poderá garantir até quatro dias de folga em algumas regiões do país. A data, que homenageia Zumbi dos Palmares e reforça a luta contra o racismo, ganha ainda mais destaque com a nova legislação.

Com a oficialização do feriado, o Dia da Consciência Negra passa a ser reconhecido em todo o território nacional, após anos sendo adotado apenas em alguns estados e municípios. Em 2025, a data cairá em uma quinta-feira, o que abre a possibilidade de um feriadão de quatro dias, caso empresas e repartições públicas optem por emendar a sexta-feira.

A medida é vista como uma conquista simbólica e histórica, já que a data representa um marco na reflexão sobre a igualdade racial e a valorização da cultura afro-brasileira. Além disso, o novo feriado deve movimentar o setor do turismo e do comércio, com previsão de aumento no número de viagens e nas reservas em hotéis e pousadas durante o período prolongado de descanso.

Com a inclusão definitiva do Dia da Consciência Negra no calendário nacional, o feriado de 20 de novembro consolida-se como um momento de celebração, reflexão e reconhecimento da história e da contribuição do povo negro para a formação do Brasil.

Os feriados nacionais de 2026

🗓️ 1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal / Ano Novo

🎭 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira) — Carnaval (pontos facultativos)

✝️ 3 de abril (sexta-feira) — Paixão de Cristo / Sexta-feira Santa

⚖️ 21 de abril (terça-feira) — Tiradentes

👷 1º de maio (sexta-feira) — Dia do Trabalho

⛪ 4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi (ponto facultativo)

🇧🇷 7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil

🙏 12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil

⚰️ 2 de novembro (segunda-feira) — Finados

🏛️ 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República

✊🏿 20 de novembro (sexta-feira) — Dia da Consciência Negra

🎄 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal