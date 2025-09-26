Os dias 29 e 30 deste mês trazem feriados municipais em várias cidades do Brasil, alterando a rotina de órgãos públicos, comércio e serviços em determinadas regiões. Para quem precisa se organizar, é importante saber quem terá folga e quem precisará trabalhar normalmente nesses dias.

Na segunda-feira (29), as cidades de São Miguel (RN), Guanhães (MG), Ipojuca (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Camocim (CE), Resende (RJ) e Valença (BA) comemoram o Dia de São Miguel Arcanjo. Nesses municípios, o atendimento bancário será suspenso, afetando clientes que precisem realizar operações presencialmente.

Já na terça-feira (30), outros municípios terão feriados locais que também impactam o funcionamento de serviços e comércios. Cidades como Itabuna (BA), Timon (MA) e Poções (BA) celebram datas municipais específicas, com suspensão de atividades em órgãos públicos e bancos.

É importante que os moradores e visitantes dessas regiões se programem com antecedência, principalmente para pagamentos, agendamentos e compromissos que dependam de atendimento presencial. Embora os serviços essenciais, como hospitais e transporte público, continuem funcionando, alguns horários podem sofrer alterações devido ao feriado.

Feriados nacionais em 2026