Os dias 29 e 30 deste mês trazem feriados municipais em várias cidades do Brasil, alterando a rotina de órgãos públicos, comércio e serviços em determinadas regiões. Para quem precisa se organizar, é importante saber quem terá folga e quem precisará trabalhar normalmente nesses dias.
Na segunda-feira (29), as cidades de São Miguel (RN), Guanhães (MG), Ipojuca (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Camocim (CE), Resende (RJ) e Valença (BA) comemoram o Dia de São Miguel Arcanjo. Nesses municípios, o atendimento bancário será suspenso, afetando clientes que precisem realizar operações presencialmente.
Já na terça-feira (30), outros municípios terão feriados locais que também impactam o funcionamento de serviços e comércios. Cidades como Itabuna (BA), Timon (MA) e Poções (BA) celebram datas municipais específicas, com suspensão de atividades em órgãos públicos e bancos.
É importante que os moradores e visitantes dessas regiões se programem com antecedência, principalmente para pagamentos, agendamentos e compromissos que dependam de atendimento presencial. Embora os serviços essenciais, como hospitais e transporte público, continuem funcionando, alguns horários podem sofrer alterações devido ao feriado.
Feriados nacionais em 2026
- 1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal
- 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)
- 18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)
- 3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa
- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes
- 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho
- 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)
- 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (segunda-feira): Finados
- 15 de novembro (domingo): Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira): Dia da Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta-feira): Natal
