Neste ano, o feriado do dia 12 de outubro, conhecido popularmene como “Dia das Crianças”, vai cair num domingo. E infelizmente, apesar do desejo de muitos, a folga não será modificadoa para a segunda-feira.

O feriado se mantém no domingo, e será facultativo para empresas que trabalham com o comércio, especialmente shoppings. A folga já seria algo garantido, porque, normalmente, não se trabalha de domingo, dependendo de cada empresa.

O significado do 12 de outubro

O dia 12 de outubro é marcado como feriado nacional no Brasil e reúne diferentes significados para os brasileiros. A data é reconhecida oficialmente como o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, mas também se consolidou como Dia das Crianças, o que amplia sua importância cultural e social.

Origem religiosa

A escolha da data está diretamente ligada à devoção a Nossa Senhora Aparecida. A imagem da santa foi encontrada por pescadores no rio Paraíba do Sul, em 1717, no interior de São Paulo. Desde então, sua presença ganhou força na religiosidade popular. Em 1930, o papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil, e em 1980 o papa João Paulo II, em visita ao país, consagrou oficialmente o dia 12 de outubro como data festiva em homenagem à santa. O feriado religioso foi instituído em 1980 por meio de lei sancionada pelo então presidente João Figueiredo.

A ligação com as crianças

Paralelamente ao aspecto religioso, o 12 de outubro também é celebrado como o Dia das Crianças. A data foi criada em 1924, após um decreto do presidente Arthur Bernardes, a partir de uma proposta do deputado Galdino do Valle Filho. No início, a data tinha pouca repercussão, mas a partir da década de 1960 ganhou força, quando o comércio passou a investir em campanhas voltadas ao público infantil. Desde então, tornou-se tradição no Brasil associar o feriado a presentes, brincadeiras e celebrações voltadas para os pequenos.