O governo federal decidiu antecipar o ponto facultativo do Dia do Servidor Público deste ano. Tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, a data será transferida para o dia 27, uma segunda-feira, permitindo que os servidores públicos federais possam aproveitar um fim de semana prolongado.

A medida foi determinada pela Portaria MGI nº 9.783/2024, assinada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e publicada no início deste ano. O documento define o calendário oficial de feriados e pontos facultativos válidos para 2025 em todo o serviço público federal.

Expediente normal no dia 28

Com a alteração, o dia 28 de outubro (terça-feira) deixará de ser ponto facultativo, mantendo expediente normal nos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A antecipação foi adotada como forma de otimizar a rotina administrativa e evitar paralisações prolongadas durante a semana.

Apesar da decisão, cabe a estados e municípios decidirem se vão seguir o mesmo modelo. Em muitas cidades, o Dia do Servidor continua sendo comemorado na data original, conforme regulamentos locais.

Tradição do Dia do Servidor

O Dia do Servidor Público é celebrado anualmente em 28 de outubro em reconhecimento aos profissionais que atuam na administração pública. A data foi instituída pelo Decreto nº 1.713, de 1939, e é um marco para valorizar o papel desses trabalhadores na prestação de serviços à população.

Com a antecipação do ponto facultativo para o dia 27, o governo busca equilibrar o reconhecimento à categoria com a manutenção do funcionamento dos serviços públicos essenciais no restante da semana.