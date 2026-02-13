Enquanto a Quarta de Cinzas costuma representar o fim do Carnaval para grande parte do país, em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo, a data deste ano terá um significado diferente. O município confirmou feriado local no próximo dia 18, quando celebra 67 anos de emancipação política.

A criação da cidade ocorreu em 18 de fevereiro de 1959. Desde então, a data integra o calendário oficial do município, que fica a cerca de 36 quilômetros da capital paulista e tem população superior a 250 mil habitantes. O prefeito Hugo Prado está à frente da gestão, com mandato até 2028.

Repartições fechadas e folga estendida na Quarta de Cinzas

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, não haverá expediente entre os dias 16 e 18, período que engloba as celebrações carnavalescas e o aniversário da cidade. Na prática, trabalhadores poderão contar com até cinco dias consecutivos de descanso, dependendo da política adotada por cada empresa.

Como o aniversário coincide com a Quarta-feira de Cinzas, o recesso se soma ao calendário do Carnaval, ampliando o período de folga para parte da população local.

Destinos turísticos atraem visitantes

Conhecida pelo forte apelo cultural, Embu das Artes recebe visitantes durante todo o ano. Entre os pontos mais procurados estão o Memorial Sakai, o Parque do Lago Francisco Rizzo e a tradicional Feira de Artes e Artesanato.

Outro atrativo é a Cidade das Abelhas, espaço dedicado à preservação de espécies e à produção de mel, que costuma receber excursões escolares e turistas interessados em atividades educativas.

Próximos feriados nacionais

Após o Carnaval, o calendário brasileiro ainda prevê datas como a Sexta-feira Santa (3 de abril), Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalho (1º de maio), Independência (7 de setembro) e Natal (25 de dezembro), entre outros feriados ao longo do ano.