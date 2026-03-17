Um novo feriado prolongado foi confirmado para o dia 24 de março na Argentina e a previsão já é de aumento no movimento nas estradas. A data acabou sendo estendida para formar um descanso mais longo, algo que costuma incentivar viagens, mesmo que curtas.

Hotéis, restaurantes e atrações do país já se organizam para atender a demanda maior, e quem deixar para última hora pode encontrar preços mais altos ou menos opções disponíveis.

Viagens curtas

Cidades próximas e pontos turísticos conhecidos já estão se preparando para receber um grande volume de visitantes. De acordo com o Portal GDia, entre os destinos mais buscados está Puerto Iguazú, que costuma atrair turistas interessados em natureza e passeios ao ar livre.

A cidade também serve como porta de entrada para quem deseja explorar atrações na região de fronteira.

Turismo em regiões vizinhas

O aumento no fluxo de viajantes não fica restrito a um único lugar; regiões vizinhas também sentem os efeitos, especialmente áreas que fazem divisa com outros países.

Locais como Foz do Iguaçu e Ciudad del Este costumam registrar maior circulação de pessoas durante esses períodos. Muitos turistas aproveitam para atravessar fronteiras, fazer compras ou conhecer novos pontos turísticos.