Com o fim de mais um feriado prolongado, promovido pelas celebrações de Páscoa, grande parte dos brasileiros está retomando sua rotina nesta segunda-feira (6). Porém, muitos já estão ansiosos pelo próximo período de descanso.

Ainda mais considerando que, de acordo com o calendário oficial de 2026, o ano contará com pelo menos nove datas comemorativas que vão coincidir com dias úteis, garantindo, assim, fins de semana extendidos para muitas pessoas.

Inclusive, vale lembrar que um desses feriados ainda será em abril, já que no dia 21 (terça-feira), celebra-se o Dia de Tiradentes, em homenagem ao ícone da Inconfidência Mineira Joaquim José da Silva Xavier, que se tornou um símbolo de liberdade e resistência contra o domínio colonial português.

Por conta da data com a qual o feriado coincidiu, muitas empresas podem optar por emendar a segunda-feira (20). Com isso, alguns trabalhadores terão a chance de garantir quatro dias de folga no total.

Todos os feriados de 2026: confira a lista completa

Conforme mencionado anteriormente, grande parte dos feriados de 2026 resultarão em descansos prolongados, uma vez que coincidirão com dias úteis. São eles:

1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalhador

Dia do Trabalhador 7 de setembro (segunda-feira): Dia da Independência do Brasil;

Dia da Independência do Brasil; 12 de outubro (segunda-feira): Dia de Nossa Senhora Aparecida;

Dia de Nossa Senhora Aparecida; 2 de novembro (segunda-feira): Dia de Finados;

Dia de Finados; 20 de novembro (sexta-feira): Dia da Consciência Negra;

Dia da Consciência Negra; 25 de dezembro (sexta-feira): Natal.

Embora o Dia da Proclamação da República seja comemorado no dia 15 de novembro, ele não foi incluído na lista pois, diferentemente das demais datas, neste ano, ele acabou coincidindo com um domingo.

Já a celebração de Corpus Christi ficou de fora pois, apesar de estar programada para o dia 4 de junho, que cai em uma quarta-feira, a data não é considerada feriado nacional por todas as cidades e, portanto, não garante folgas em todo o país.