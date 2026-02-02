A previsão climática para fevereiro indica um mês chuvoso em diferentes regiões do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), enquanto algumas áreas devem registrar volumes de chuva acima da média, outras enfrentam risco de estiagem e temperaturas elevadas, tendo impactos diretos sobre a produção agrícola.

Previsão para o Norte

Na Região Norte, a expectativa é de chuvas acima da média em estados como Amazonas, Pará, Roraima e Tocantins. Esse cenário tende a favorecer a manutenção da umidade do solo e o desenvolvimento das lavouras de verão.

No entanto, o Inmet alerta que a elevação das temperaturas em áreas do Acre, nordeste do Pará e Tocantins pode intensificar a evapotranspiração. Com isso, há risco de estresse térmico, especialmente em lavouras de sequeiro, afetando a floração e o enchimento de grãos.

Previsão para o Nordeste

No Nordeste, o Inmet prevê chuvas abaixo da média e temperaturas mais elevadas no norte da Bahia, Ceará e Maranhão, o que pode comprometer o potencial produtivo das culturas de sequeiro e aumentar o risco de estresse hídrico em fases reprodutivas.

Em contrapartida, áreas como o sul da Bahia, sul do Maranhão, norte do Piauí e oeste da Paraíba, devem registrar chuvas acima da média, criando condições mais favoráveis para o desenvolvimento das lavouras, com melhor manutenção da umidade do solo.

Previsão para o Centro-Oeste

Na Região Centro-Oeste, a previsão indica chuva abaixo da média em grande parte de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A combinação desse cenário com altas temperaturas pode intensificar o estresse hídrico e térmico nas lavouras de primeira safra.

O Inmet destaca o nordeste de Mato Grosso, com déficit de precipitação que pode chegar a 150 mm. Já no norte do estado, o excesso de chuvas pode favorecer as condições hídricas, mas também pode atrasar a colheita da soja e o plantio do milho da segunda safra.

Previsão para o Sudeste

No Sudeste, chuvas acima da média são esperadas no sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e centro-norte de São Paulo, beneficiando o desenvolvimento das culturas de verão, pastagens e lavouras perenes, como o café.

Por outro lado, no Triângulo Mineiro, norte de Minas e oeste paulista, onde há previsão de volumes abaixo da média, lavouras em estágios críticos podem ser afetadas.

Previsão para o Sul

No Sul do país, o predomínio de chuvas abaixo da média deve reduzir a umidade do solo, afetando lavouras em enchimento de grãos. Em compensação, o tempo mais seco favorece a maturação e melhora as condições para a colheita da soja e do milho da primeira safra.