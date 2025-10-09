Nos últimos anos, o mercado de trabalho para repositores de mercadorias tem chamado atenção — especialmente pelos valores pagos a esses profissionais, que muitas vezes surpreendem tanto pela baixa remuneração quanto pelas oportunidades de crescimento que o setor oferece.

Presentes em praticamente todos os supermercados, os repositores desempenham um papel essencial na organização das prateleiras e no abastecimento dos produtos, garantindo que o cliente encontre o que precisa. Mas afinal, quanto ganha um funcionário de supermercado nessa função?

De acordo com dados do Portal Salário, atualizados em 3 de outubro de 2025, o salário médio para essa função é de R$ 1.760,52, além de incluir alguns benefícios complementares oferecidos pelas empresas. Em algumas regiões do país, o salário pode chegar ao teto de R$ 2.453,51, dependendo de fatores como experiência, funções específicas exercidas e política das empresas.

Além da remuneração mensal, muitos repositores também recebem benefícios como vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e, em alguns casos, bônus por desempenho. Esses incentivos variam conforme o porte da rede varejista e o tempo de serviço do colaborador.

Embora o salário inicial possa parecer modesto, a função pode servir como porta de entrada para quem busca estabilidade e crescimento profissional no setor supermercadista. Com experiência e dedicação, é possível ascender a cargos de liderança, como supervisor de loja ou gerente de setor, que oferecem remunerações significativamente maiores e benefícios mais amplos.

O que faz um repositor de mercadorias?

O repositor de mercadorias é o profissional responsável por manter as prateleiras e gôndolas dos supermercados, atacadistas e outros estabelecimentos comerciais sempre organizadas e abastecidas. Sua função é essencial para garantir que os produtos estejam disponíveis e bem apresentados aos consumidores.

Entre as principais atividades de um repositor, estão: