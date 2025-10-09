Com 18 das 48 seleções que disputarão a próxima Copa do Mundo já confirmadas, os próximos dias podem definir outras 19 postulantes ao título do mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Com a bola rolando mundo afora, a FIFA divulgou o seu mais novo ranking sem surpresas no pódio.
A primeira colocada permanece sendo a Espanha, atual campeã da Eurocopa. Prestes a se classificar para a Copa, o time de estrelas como Lamine Yamal e Rodri tem 1875.37 pontos no ranking. Em seguida, vem a França de Kylian Mbappé com 1870.92. A Argentina, campeã mundial em 2022, fecha o pódia com 1870.32.
Os ‘Hermanos’ são os únicos de fora da Europa a aparecer no Top-5, que ainda conta com Inglaterra (1820.44) e Portugal (1779.55). O Brasil, único país pentacampeão do Mundo, aparece apenas na sexta colocação com 1761.6 pontos. Holanda (1754.17), Bélgica (1739.54), Alemanha (1712.02) e Itália (1710.06) completam o Top-10.
Nesta Data FIFA, a Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul às 08:00 (horário de Brasília) de sexta-feira (10) e o Japão, já na terça-feira (14), às 07:30 (também de Brasília). Estes serão os primeiros compromissos do técnico Carlo Ancelotti fora da América do Sul.
As seleções já classificadas para a Copa de 2026
- Concacaf (seis vagas): Canadá, EUA e México. (países-sede)
- Confederação Africana de Futebol – CAF (nove vagas): Marrocos e Tunísia.
- Confederação Asiática de Futebol – AFC (oito vagas): Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.
- Conmebol (seis vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.
- Oceania – OFC (uma vaga): Nova Zelândia.
- Uefa (16 vagas): nenhuma definida ainda.
