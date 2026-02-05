A fase irregular do Flamengo na temporada chegou a levantar especulações sobre o futuro de Filipe Luís no comando da equipe. Apesar disso, o treinador segue com total respaldo da diretoria e, após oficializar a aguardada renovação contratual em dezembro do ano passado, tem vínculo garantido até 2027, salvo uma eventual nova renovação ou uma demissão antecipada por decisão do clube.

Atuando com a equipe sub-20 ou com o elenco principal, o Flamengo vive em 2026 o pior começo de temporada dos últimos 24 anos. Em todo o século XXI, o desempenho atual — com cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória, resultando em 21% de aproveitamento — só não é mais negativo do que o registrado em 2002.

Filipe Luís em momento complicado

Na ocasião, o rubro-negro perdeu seis vezes e empatou duas nos oito primeiros jogos do ano. Em 2026, sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo perdeu para Fluminense, São Paulo e Corinthians, empatou com o Internacional e venceu apenas o Vasco. Correndo riscos de eliminação no Cariocão, o time é o atual 12º colocado no Brasileirão.

As arquibancadas do Maracanã deixaram claro o descontentamento no empate frente ao Inter. Antes mesmo do início da partida, os torcedores entoaram gritos de “queremos raça” e “não é mole, não, pra jogar no Mengo tem que ter disposição”, que ecoaram pelo estádio. O clima de cobrança se manteve até o fim, com vaias intensas após o apito final.

