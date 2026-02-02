A derrota por 2 a 0 para o Corinthians na Supercopa do Brasil marcou mais do que a perda de um título para o Flamengo neste início de temporada. O resultado entrou para a história como o primeiro revés de Filipe Luís em decisões desde o início de sua trajetória como treinador, encerrando uma sequência até então impecável em finais.

Nem mesmo quando foi superado pelo Paris Saint-Germain na decisão da Copa Intercontinental o técnico deixou o campo com uma derrota no tempo normal, visto que os franceses precisaram dos pênaltis para confirmar o título.

Antes, Filipe Luís superou o Atlético-MG na final da Copa do Brasil de 2024 com duas vitórias (3 a 1 no Maracanã e 1 a 0 na Arena MRV), o Botafogo na decisã da Supercopa de 2025 (3 a 1 em Belém), o Fluminense no Carioca de 2025 (vitória por 2 a 1 na ida e empate por 0 a 0 na volta) e o Palmeiras na Liberatores de 2025 (1 a 0 em Lima, no Peru).

O técnico do Flamengo ainda venceu o Cruz Azul, do México, pelo Dérbi das Américas, e o Pyramids, do Egito, pela Copa Challenger, torneios que levaram o rubro-negro até a decisão da Copa Intercontinental contra o PSG. EM 2026, o Flamengo terá ao menos mais uma decisão: enfrentar o Lanús pela Recopa Sul-Americana nos dias 19 e 26 de fevereiro.

Flamengo chegou a terceira derrota seguida

Para além do vice-campeonato da Supercopa do Brasil, Filipe Luís e companhia tem uma outra preocupação: esta é a primeira vez que o treinador engata três derrotas seguidas na carreira. Antes de ser superado pelo Corinthians pelo placar de 2 a 0 em Brasília, o Flamengo havia perdido para Fluminense, no Cariocão, e São Paulo, no Brasileirão.

Em 2026, Filipe Luís soma apenas uma vitória em quatro jogos, atingindo um aproveitamento de 25% em pontos conquistados. Bem distante dos números alcançados no mágico ano de 2025.