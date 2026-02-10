Cristiano Ronaldo deve voltar a vestir a camisa do Al Nassr neste fim de semana, encerrando um período de afastamento que movimentou os bastidores do futebol saudita. A informação foi apurada pela ESPN, que aponta a retomada do astro português no confronto contra o Al Fateh, marcado para o próximo sábado (14), pela Saudi Pro League.

Retorno após impasse nos bastidores

Segundo relatos de pessoas próximas à negociação, a decisão de Cristiano foi tomada após avanços em questões internas que vinham gerando insatisfação. O atacante teria concordado em voltar a atuar depois que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) atendeu a pontos considerados fundamentais pelo jogador.

Entre eles, está a regularização de valores que estavam em atraso junto ao elenco do Al Nassr. Além disso, o PIF também teria recuado em intervenções diretas na administração do clube, devolvendo maior autonomia à diretoria responsável pelo futebol.

Mudanças na gestão do Al Nassr

Com o novo acordo, dirigentes que haviam sido afastados de suas funções retomam espaço no comando do clube. O diretor esportivo Simão Coutinho e o CEO José Semedo, que estavam impedidos de atuar por decisão do fundo saudita, voltam a participar das decisões estratégicas do Al Nassr.

A ausência de Cristiano Ronaldo nos dois últimos compromissos da equipe pelo campeonato nacional foi interpretada internamente como um gesto de pressão. A postura do jogador, no entanto, não passou sem reação: a organização da liga divulgou uma nota oficial com tom duro em resposta ao episódio.

Desempenho dentro de campo

Apesar da polêmica, os números de Cristiano Ronaldo na temporada seguem expressivos. Até o momento, o camisa 7 disputou 22 partidas pelo Al Nassr, marcou 18 gols e contribuiu com três assistências, sendo peça central na campanha da equipe.

Briga pelo título segue aberta

O Al Nassr ocupa atualmente a segunda colocação da Saudi Pro League, com apenas um ponto de diferença para o líder Al Hilal, seu principal rival. A expectativa é que o retorno de Cristiano Ronaldo fortaleça o time na disputa direta pelo título nacional nas próximas rodadas.