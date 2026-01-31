O exame prático para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começa a passar por mudanças relevantes no Brasil. Alguns estados optaram por flexibilizar regras tradicionais da avaliação, como a exigência da baliza, uma das etapas que historicamente mais reprovava candidatos.

A proposta é tornar o processo mais simples, menos caro e mais alinhado à realidade do trânsito atual. As mudanças ocorrem após a publicação da Resolução nº 1.020/2025 do Contran, que prevê a criação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular.

O documento terá como objetivo padronizar os procedimentos em todo o território nacional. No entanto, enquanto o manual não é oficialmente divulgado, os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) seguem com autonomia para definir suas próprias regras. Diante disso, alguns estados decidiram se antecipar e já reformular a prova prática.

Hoje, nove estados e o Distrito Federal já aboliram a manobra. Outros 17 continuam fazendo o teste da baliza. A maioria dos Detrans alega que está desde dezembro esperando a publicação das regras das provas pela Senatran. Os destaques ficam por conta de São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Prova prática vai permitir carro automático em São Paulo

O Detran-SP comunicou, na última segunda-feira (26), alterações significativas no exame prático de direção. Além de eliminar a exigência da manobra de baliza, a prova passa a permitir que o teste seja realizado em veículos com câmbio automático.

Com as novas regras, a avaliação em São Paulo passa a se concentrar exclusivamente na condução ao longo de um percurso. Durante o trajeto, o candidato é acompanhado por um examinador de trânsito, que analisa o comportamento ao volante, o respeito às normas e o domínio do veículo em situações reais de circulação.