A Califórnia confirmou o fim da distribuição de sacolas plásticas em supermercados e estabelecimentos comerciais em todo o estado. Desde 1º de janeiro deste ano, nenhum tipo de sacola plástica passou a ser oferecido aos consumidores, incluindo as versões mais espessas que, até então, eram classificadas como “reutilizáveis”.

A medida faz parte da legislação SB 1053 e elimina a última brecha da lei estadual aprovada em 2014. Com isso, os clientes deverão levar suas próprias sacolas ou utilizar alternativas consideradas mais sustentáveis, como sacolas de papel reciclado.

Brecha legal aumentou o uso de plástico

Quando a Califórnia proibiu as sacolas plásticas mais finas, a expectativa era reduzir significativamente o volume de resíduos. No entanto, o efeito foi o oposto. Segundo dados da agência ambiental estadual CalRecycle, o descarte de sacolas plásticas aumentou 47% entre 2014 e 2022.

O crescimento foi impulsionado justamente pelo uso de sacolas mais grossas, que passaram a ser distribuídas para a reutilização, mas que, na prática, também acabavam descartadas após poucos usos. A nova lei elimina essa distinção e proíbe qualquer sacola feita de plástico.

Com a nova medida em vigor, supermercados, farmácias, lojas de conveniência e outros estabelecimentos só poderão oferecer sacolas de papel reciclado ou incentivar os consumidores a levar suas próprias embalagens reutilizáveis.

Impacto ambiental e novos hábitos

A iniciativa reforça o papel da Califórnia em seguir políticas ambientais. O objetivo é diminuir a poluição em áreas urbanas, rios e oceanos, além de reduzir os custos associados à limpeza e ao tratamento de resíduos plásticos.

Para os consumidores, a nova regra consolida uma mudança definitiva de comportamento. Levar sacolas reutilizáveis deixa de ser opção e passa a ser parte da rotina, fortalecendo uma cultura de consumo mais consciente e alinhada às metas ambientais do estado.