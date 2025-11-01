O governo brasileiro planeja um corte significativo nos subsídios para a microgeração de energia solar, com previsão de implementação em 2026. A medida pode afetar a estrutura do setor, que atualmente oferece vantagens aos consumidores que utilizam painéis solares para geração própria de energia.

A proposta faz parte de um pacote de reformas do setor elétrico, com o objetivo de eliminar subsídios considerados pelo governo como obsoletos. Atualmente, os usuários que instalaram sistemas solares até o início de 2023 continuam a usufruir de isenções relativas ao pagamento pela infraestrutura de distribuição, benefício que deverá permanecer vigente até 2045.

No entanto, a nova proposta prevê que todos os consumidores, independentemente da data de instalação dos sistemas solares, começarão a assumir gradualmente esses custos até 2029. A mudança pode resultar em contas de luz mais altas para usuários de energia solar, especialmente aqueles que adotaram a tecnologia nos últimos anos e contavam com os subsídios como incentivo.

Especialistas alertam que o ajuste gradual até 2029 pode reduzir a atratividade financeira da microgeração, afetando planos de novos investimentos residenciais e comerciais em energia limpa. Por outro lado, o governo defende que a medida busca equilibrar o sistema elétrico nacional, distribuindo de forma mais justa os custos de manutenção da rede de distribuição entre todos os consumidores.

Impactos da reforma: contas mais altas e desafios para a expansão da energia solar

O fim gradual dos subsídios para microgeração de energia solar deve encarecer as contas de luz de muitos consumidores que investiram na tecnologia nos últimos anos, diminuindo a atratividade financeira do setor. Especialistas alertam que essa mudança pode frear novos investimentos residenciais e comerciais em energia limpa, retardando a expansão da geração solar no país.

Ao mesmo tempo, o governo defende que a reforma é necessária para garantir o equilíbrio do sistema elétrico nacional, distribuindo de maneira mais justa os custos de manutenção da rede de distribuição. A expectativa é que, apesar do impacto sobre consumidores individuais, a medida contribua para a sustentabilidade financeira do setor elétrico e a segurança do fornecimento de energia no longo prazo.