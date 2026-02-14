A cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, aprovou uma mudança no sistema de transporte público que marcou o fim da aceitação de pagamento em dinheiro a bordo dos ônibus urbanos da capital. A medida foi anunciada em novembro de 2025 e passou a valer a partir de 5 de janeiro de 2026, podendo causar impacto no dia a dia dos passageiros que ainda dependiam dessa forma de pagamento.

Com a nova regra, o pagamento da tarifa nos ônibus fora dos terminais deixou de ser permitido em espécie, incentivando o uso de meios eletrônicos como o cartão de transporte e o PIX. A prefeitura explicou que a mudança busca agilizar o embarque e reduzir filas, além de estimular o uso de tecnologia no sistema.

Mesmo com a regra valendo desde o início deste ano, o dinheiro ainda é aceito nas bilheterias dos terminais de integração, onde os passageiros podem comprar ou recarregar seus cartões com pagamento em espécie. As opções oferecidas incluem cartões como o Cidadão, Estudante, Turista e Vale‑Transporte, além de alternativas como pagamento por QR Code nas catracas dos terminais e ticket unitário pelo aplicativo.

A mudança gerou reação de parte da população e também do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que contestou a medida na Justiça alegando possível violação de direitos dos consumidores. No entanto, uma decisão judicial manteve o fim do pagamento embarcado em dinheiro, e a prefeitura reforçou que a modernização visa maior eficiência e segurança no transporte coletivo.

Como os passageiros devem se adaptar à mudança

Com o fim do dinheiro nos ônibus, os usuários do transporte público de Florianópolis precisam se adaptar às novas formas de pagamento. A principal alternativa é o cartão eletrônico, que pode ser recarregado em terminais, pontos de venda autorizados ou por aplicativos. O uso do PIX e QR Code também foi ampliado, permitindo que passageiros façam pagamentos rápidos e sem contato direto.

Para quem ainda dependia do dinheiro em espécie, a prefeitura mantém o atendimento nas bilheterias dos terminais de integração, garantindo a possibilidade de compra e recarga de cartões. Especialistas em transporte recomendam que os passageiros se planejem com antecedência, mantendo saldo nos cartões e familiarizando-se com os aplicativos, para evitar contratempos durante o embarque.