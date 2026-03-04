Motoristas que circulam pelas BR-116 e BR-392, no sul do Rio Grande do Sul, começaram esta quarta-feira (4) com o fim da cobrança do pedágio. O contrato da concessionária Ecovias Sul foi encerrado após 28 anos. A gestão agora está sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O trecho compreende a BR-116, entre Camaquã e Jaguarão, e a BR-392, ligando Santana da Boa Vista a Rio Grande. A tarifa, que era de R$ 19,60, estava entre as mais altas do país.

Atenção redobrada nas antigas praças

Embora não haja mais cobrança, os motoristas precisam reduzir a velocidade ao atravessar as estruturas das praças. Parte das faixas permanece bloqueada, e o fluxo está sendo direcionado para os corredores laterais, anteriormente destinados à passagem automática. A orientação é que os condutores redobrem os cuidados até que a situação esteja totalmente normalizada.

Atendimento emergencial mudou

Com o término da concessão, serviços como socorro mecânico e ambulâncias deixaram de ser oferecidos na rodovia. O Dnit informou que sua atuação será concentrada na conservação e fiscalização das vias.

Para garantir suporte em casos de acidentes, o governo estadual organizou um plano emergencial. O atendimento será realizado pelo Samu nas cidades atendidas pelo serviço. Nos demais municípios, o chamado deve ser feito ao Corpo de Bombeiros.