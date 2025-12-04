O Instagram decidiu promover uma mudança profunda na forma como suas equipes trabalham nos Estados Unidos. A partir de 2 de fevereiro de 2026, grande parte dos funcionários alocados em escritórios americanos deverá voltar ao modelo presencial em tempo integral. A determinação foi revelada em um memorando interno assinado pelo chefe da plataforma, Adam Mosseri, e divulgado pelo Business Insider, posteriormente confirmado pela empresa.

A regra vale para colaboradores que já possuem mesa fixa em unidades físicas. Quem atua em regime totalmente remoto não será impactado, enquanto o time baseado em Nova York terá a exigência adiada até que a empresa consiga ampliar o espaço disponível na sede.

Reforço à cultura presencial e busca por mais agilidade

No comunicado, Mosseri afirmou que a convivência diária favorece trocas criativas e acelera a tomada de decisões — um ponto que, segundo ele, era consenso interno antes mesmo da pandemia. O executivo disse observar esse efeito especialmente nas visitas ao escritório de Nova York, onde a cultura presencial é mais consolidada.

A decisão segue uma tendência do setor de tecnologia, que vem revendo políticas de flexibilidade nos últimos meses. A Amazon já anunciou o retorno total a partir de 2026, enquanto empresas como Google, Apple e Microsoft têm apostado em regimes híbridos mais rígidos. A Meta, controladora do Instagram, mantém desde o ano passado a exigência de presença três vezes por semana.

Mudanças internas na rotina de trabalho

Além do retorno presencial, outras alterações foram anunciadas para reorganizar o fluxo interno. A empresa pretende extinguir todas as reuniões recorrentes a cada seis meses, permitindo que só voltem ao calendário se forem consideradas indispensáveis. Mosseri também orientou os funcionários a preservarem períodos dedicados exclusivamente ao trabalho de foco.

Outra diretriz prevê a adoção de protótipos no lugar de apresentações longas, com a justificativa de que modelos testáveis ajudam a compreender mais rapidamente o comportamento dos usuários. Quando apresentações forem necessárias, a recomendação é que sejam diretas e curtas.

As revisões de produto passarão a ter objetivos definidos e um processo formal de prioridade, com participação semanal de Mosseri ou de líderes designados. O executivo reconheceu que 2025 foi um ano complicado e afirmou que 2026 exigirá ainda mais esforço, justificando as mudanças. Para ele, as medidas conduzirão o Instagram a uma atuação “mais ousada, criativa e precisa”.