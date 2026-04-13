A vitória do Flamengo sobre o arquirrival Fluminense pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi bastante especial para o atacante Pedro. Anotando os dois gols rubro-negros no triunfo, o camisa 9 chegou aos 163 gols com a camisa do Flamengo e alcançou uma marca histórica.
Com o feito, Pedro ultrapassou Gabigol e agora é o maior artilheiro rubro-negro neste século. Contratado em 2020 junto a Fiorentina, Pedro está em sua sétima temporada pelo Flamengo e, somente em 2026, soma 11 gols anotados. Seu ano mais artilheiro foi o de 2023, quando balançou as redes 35 vezes em 61 partidas.
Formado justamente nas divisões de base do Fluminense, Pedro tem contrato válido até dezembro de 2027 na Gávea. Declarado torcedor do Flamengo, o camisa 9 já acumula 15 títulos oficiais pelo clube, com destaque para duas Copas Libertadores, dois Brasileirões e duas Copas do Brasil. Ele ainda levou cinco estaduais.
No ranking dos maiores artilheiros do Flamengo, o centroavante já aparece na sexta colocação. Ele só é superado por Romário (204 gols), Pirillo (209 gols), Henrique Frade (214 gols), Dida (253 gols) e Zico (508 gols).
Os maiores artilheiros do Flamengo no século
- Pedro (2020-2026) – 163 gols
- Gabigol (2019-2024) – 161 gols
- Bruno Henrique (2019-2026) – 111 gols
- Arrascaeta (2019-2026) – 101 gols
- Renato Abreu (2005-2013) – 73 gols
- Léo Moura (2005-2015) – 47 gols
- Obina (2005-2010) – 47 gols
- Vagner Love (2010-2012) – 47 gols
- Everton Ribeiro (2017-2023) – 46 gols
- Hernane Brocador (2012-2014) – 45 gols
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