A vitória do Flamengo sobre o arquirrival Fluminense pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi bastante especial para o atacante Pedro. Anotando os dois gols rubro-negros no triunfo, o camisa 9 chegou aos 163 gols com a camisa do Flamengo e alcançou uma marca histórica.

Com o feito, Pedro ultrapassou Gabigol e agora é o maior artilheiro rubro-negro neste século. Contratado em 2020 junto a Fiorentina, Pedro está em sua sétima temporada pelo Flamengo e, somente em 2026, soma 11 gols anotados. Seu ano mais artilheiro foi o de 2023, quando balançou as redes 35 vezes em 61 partidas.

Pedro comemora gol contra o Flu — Foto: André Durão

Formado justamente nas divisões de base do Fluminense, Pedro tem contrato válido até dezembro de 2027 na Gávea. Declarado torcedor do Flamengo, o camisa 9 já acumula 15 títulos oficiais pelo clube, com destaque para duas Copas Libertadores, dois Brasileirões e duas Copas do Brasil. Ele ainda levou cinco estaduais.

No ranking dos maiores artilheiros do Flamengo, o centroavante já aparece na sexta colocação. Ele só é superado por Romário (204 gols), Pirillo (209 gols), Henrique Frade (214 gols), Dida (253 gols) e Zico (508 gols).

Os maiores artilheiros do Flamengo no século

Pedro (2020-2026) – 163 gols Gabigol (2019-2024) – 161 gols Bruno Henrique (2019-2026) – 111 gols Arrascaeta (2019-2026) – 101 gols Renato Abreu (2005-2013) – 73 gols Léo Moura (2005-2015) – 47 gols Obina (2005-2010) – 47 gols Vagner Love (2010-2012) – 47 gols Everton Ribeiro (2017-2023) – 46 gols Hernane Brocador (2012-2014) – 45 gols