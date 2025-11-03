O Flamengo terá nesta semana uma nova oportunidade de medir forças com o Atlético Mineiro em um duelo decisivo pela Copa do Brasil.

Depois de amargar uma eliminação traumática para o Galo com o time profissional em agosto, o clube carioca reencontra o rival mineiro, agora com sua equipe sub-20, em busca de revanche e classificação às quartas de final da competição da categoria.

Derrotado no jogo de ida, o Rubro-Negro terá de mostrar poder de reação em casa para seguir vivo no torneio e, de quebra, exorcizar o fantasma recente deixado pelos confrontos contra os alvinegros.

Flamengo ganha segunda chance e vai enfrentar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil novamente

Na última quarta-feira, dia 29 de outubro, o Flamengo sub-20 foi superado por 2 a 0 pelo Atlético Mineiro no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

João Marcelo, centroavante do Galo, marcou os dois gols ainda no primeiro tempo, aproveitando a superioridade mineira nos minutos iniciais. O Rubro-Negro até tentou reagir no segundo tempo e chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com expulsões dos dois lados e poucas chances claras, o placar permaneceu inalterado na etapa final.

Agora, para avançar às quartas de final, o Flamengo precisa vencer nesta semana por pelo menos três gols de diferença no duelo de volta, que será disputado nesta quarta-feira (5), às 16h30, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Caso devolva o 2 a 0, a decisão irá para os pênaltis. Uma vitória simples não basta: o Rubro-Negro precisa ser eficaz e contundente.

Vitória do Flamengo no sub-20 pode amenizar eliminação do time profissional

Esse novo encontro com o Atlético-MG ganha contornos simbólicos ao relembrar o confronto entre os times principais pelas oitavas de final da Copa do Brasil no início de agosto.

Naquela ocasião, o Flamengo também chegou ao segundo jogo em desvantagem após perder por 1 a 0 no Maracanã. Apesar de igualar o placar na Arena MRV, a equipe acabou eliminada nos pênaltis após erros de jovens jogadores como Samuel Lino e Wallace Yan.

Dessa forma, o compromisso desta semana representa mais do que uma simples tentativa de classificação. É uma chance de reverter o cenário de frustração recente e mostrar a força da nova geração rubro-negra.

Para o Flamengo, vencer o Atlético-MG no sub-20 pode ser o primeiro passo para virar a página e reconquistar a confiança do time e dos torcedores em confrontos decisivos.